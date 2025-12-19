Омичи выиграли семь медалей на Кубке Сибири по плаванию

В Иркутске 18 декабря завершился третий этап Кубка Сибири по плаванию. Успеха там добились и омские атлеты.
Пресс-служба минспорта Омской области уточнила, что этап собрал более 960 спортсменов из Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского, Приморского, Забайкальского краев, республик Хакасия, Тыва и Бурятия. Спортсмены омского отделения плавания школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» выиграли там семь наград.
«Никита Кузнецов стал победителем в двоеборье (вольный стиль, 200 и 400 м). Анастасия Михасюк завоевала золотые медали в двоеборье (на спине, 50 и 100 м) и двоеборье (комплексное плавание, 100 и 200 м). Артем Присекин занял второе место в двоеборье (вольный стиль, 200 и 400 м). Ярослав Безбоков стал бронзовым призером в двоеборье (вольный стиль, 200 и 400 м). Даниил Дмитриев занял третье место в двоеборье (брасс, 50 и 100 м)», — отметили в ведомстве.
Кроме того, Денис Юшкевич, Даниил Дмитриев, Глеб Зверев и Матвей Потейко стали третьими в эстафете 4×50 м вольным стилем.
