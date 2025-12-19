Омичи выиграли семь медалей на Кубке Сибири по плаванию

«Никита Кузнецов стал победителем в двоеборье (вольный стиль, 200 и 400 м). Анастасия Михасюк завоевала золотые медали в двоеборье (на спине, 50 и 100 м) и двоеборье (комплексное плавание, 100 и 200 м). Артем Присекин занял второе место в двоеборье (вольный стиль, 200 и 400 м). Ярослав Безбоков стал бронзовым призером в двоеборье (вольный стиль, 200 и 400 м). Даниил Дмитриев занял третье место в двоеборье (брасс, 50 и 100 м)», — отметили в ведомстве.