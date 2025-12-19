Фальков: строители СКИФа успешно и быстро импортозаместили сотни позиций

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые и промышленники, строящие Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), успешно справились с задачей импортозамещения по широчайшей номенклатуре оборудования и в рекордные сроки, сказал ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Важно отметить, что оборудование для синхротрона изготовлено преимущественно в России, в Новосибирске, Томске и иных регионах, а сам проект реализован правительством России и Минобрнауки в рекордные сроки. И мы вправе этим гордиться», — подчеркнул министр.
Он напомнил, что СКИФ — это уникальный объект, по своим характеристикам являющийся одним из лучших в мире. «Это синхротрон поколения 4+, который будет ярче почти всех существующих аналогов, включая установку во Франции. СКИФ поможет ученым изучать мельчайшие структуры материалов, процессы в биомедицине и физике, создавая лучи, в 1 трлн раз ярче поверхности Солнца», — отметил Фальков.
Реализация проекта, по словам министра, несомненно, даст мощные конкурентные преимущества в первую очередь российским ученым, тем, кто занимается исследованием в самых разных областях.
Директор центра коллективного пользования СКИФ, академик РАН Евгений Левичев рассказал ТАСС, что из-за санкционного давления ученые и строители столкнулись с серьезными вызовами при создании оборудования, как ускорительного комплекса, так и экспериментальных станций. «Однако российские научные, научно-образовательные организации, а также высокотехнологичные предприятия успешно импортозаместили сотни позиций», — сообщил Левичев.
В качестве примеров импортозамещенного оборудования он привел СВЧ-клистроны, источники питания, климатические шкафы, сверхбыстрые затворы, рентгеновские щели и рентгеновские микроскопы, вакуумные насосы и многие другие важные элементы. Директор напомнил, что СКИФ — один из целой сети источников синхротронного излучения, которые создаются в рамках профильной федеральной научно-технической программы, и подчеркнул, что этот опыт будет использоваться, развиваться и совершенствоваться.
О СКИФе.
Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения — Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025 года. По информации заказчика строительства — Института катализа СО РАН — в середине ноября готовность комплекса составляла более 95%.
О том, что Россия при возведении уникальной мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Новосибирской области смогла преодолеть санкционные преграды и закончить основные работы над проектом, заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года», поздравив всех причастных к созданию СКИФа.
«Эта тема (создания установки — прим. ТАСС) возникла в ходе проведения Совета по науке при президенте России. Мы проводили как раз в Новосибирске в 2018 году. И тогда коллеги из Сибирского отделения [Российской] академии наук — Института ядерной физики — поставили вопрос о необходимости создания СКИФа, этой установки-ускорителя. Действительно, были некие задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово. Я хочу всех, кто к этому процессу причастен, и кто там будет работать в будущем, хочу с этим поздравить. Это безусловный успех», — сказал глава государства.