Путин рассказал, где сейчас живет

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас живет в президентской квартире в Кремле.
«Я там живу сегодня. Это правда, так сложились обстоятельства», — сказал российский лидер в ходе прямой линии в ответ на вопрос журналиста о квартире в Кремле.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>