Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Люди на смертном одре чаще всего жалеют о том, что не уделяли достаточно внимания детям, рассказал президент России Владимир Путин, сославшись на общение со знакомым священником.
«Я с батюшкой одним разговаривал и спросил его: а вот люди, когда уходят из жизни, о чем чаще всего говорят? Вы знаете, ответ какой? Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям», — сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент отметил, что таким был общий посыл без упоминания персон.
«Это не раскрытие тайны исповеди», — подчеркнул Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>