Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника

«Я с батюшкой одним разговаривал и спросил его: а вот люди, когда уходят из жизни, о чем чаще всего говорят? Вы знаете, ответ какой? Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям», — сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.