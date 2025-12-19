Путин считает, что любовь с первого взгляда существует

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что считает возможной любовь с первого взгляда.
«Думаю, да», — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
