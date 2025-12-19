Ричмонд
Путин заявил, что не будет писать мемуары

Путин рассказал, что не собирает материалы для мемуаров и не будет их писать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не собирает материалы для будущих мемуаров и не собирается их писать.

«Нет, я вообще считаю, что нужно просто работать, ведь в мемуарах даются оценки, прежде всего, самим себе», — сказал Путин на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, в ответ на вопрос, собирает ли он материалы для будущих мемуаров и планирует ли их писать, как это делают другие политики.

