Ричмонд
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал СМИ пропагандировать отцовство и детство

Путин призвал СМИ и деятелей культуры пропагандировать отцовство и детство.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал средства массовой информации и деятелей культуры пропагандировать отцовство и детство.

«Я обращаюсь к этой аудитории, к вашим коллегам, то есть к представителям средств массовой информации, к деятелям культуры… Но вот прошу вас, всегда думайте об этом. Разворачивайте все то, о чем вы говорите, пишете, показываете, таким образом, чтобы пропагандировать отцовство и детство», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>