Путин призвал СМИ пропагандировать отцовство и детство

«Я обращаюсь к этой аудитории, к вашим коллегам, то есть к представителям средств массовой информации, к деятелям культуры… Но вот прошу вас, всегда думайте об этом. Разворачивайте все то, о чем вы говорите, пишете, показываете, таким образом, чтобы пропагандировать отцовство и детство», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.