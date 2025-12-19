Ричмонд
Путин признался, что влюблен

Владимир Путин признался, что влюблен. Президент положительно ответил на такой вопрос в ходе прямой линии 19 декабря 2025 года. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Источник: Reuters

Ранее в ходе блиц-опроса глава государства рассказал, что верит в любовь с первого взгляда. Позднее журналистка уточнила у него, влюблен ли он сейчас.

«Да», — ответил Путин.