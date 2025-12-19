В Москве открыли новый хирургический корпус больницы имени Ворохобова

«Открыли после реконструкции хирургический корпус ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова. Сегодня обновленный хирургический корпус уже начал принимать первых пациентов. Теперь в нем есть все необходимое для проведения сложнейших операций в области абдоминальной и гнойной хирургии, колопроктологии, экстренной травматологии и урологии, а также малоинвазивных процедур», — написал мэр.
По его словам, здесь организовано восемь операционных залов, в том числе автономная экстренная операционная, расположенная в приемном отделении. В новом корпусе также разместились несколько отделений больницы, которые раньше находились в старом здании 1956 года постройки, автоматизированная клинико-диагностическая лаборатория, современные маломестные палаты для комфортного восстановления пациентов.
Прилегающая к корпусу территория так же была благоустроена.