Кадыров назвал большой честью, что Путин привел его семью в пример

НАЛЬЧИК, 19 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал большой честью и предметом особой гордости то, что президент России Владимир Путин привел его семью в качестве примера прочной многодетной семьи.
В пятницу Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал хорошей существующую на Кавказе традицию рано жениться и заявил, что в этом с жителей региона надо брать пример. Он уточнил, что знает об этом, потому что про такую традицию рассказал ему глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого также много детей, и они рано выходят замуж и женятся.
«Для меня и для всех Кадыровых большая честь и предмет особой гордости то, что президент России привел нашу семью в пример. Мы воспринимаем это как высокую оценку не только нашего жизненного пути, но и тех традиционных ценностей, которые испокон веков лежат в основе культуры и мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа. Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
