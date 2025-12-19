Кадыров назвал большой честью, что Путин привел его семью в пример

В пятницу Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал хорошей существующую на Кавказе традицию рано жениться и заявил, что в этом с жителей региона надо брать пример. Он уточнил, что знает об этом, потому что про такую традицию рассказал ему глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого также много детей, и они рано выходят замуж и женятся.