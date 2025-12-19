Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, что живет в президентской квартире в Кремле

Президент России Владимир Путин признался, что живет в квартире в Кремле. Она была обустроена еще при бывшем президенте Борисе Ельцине, который, по словам Путина, вряд ли там ночевал.

Источник: Reuters

«Сомневаюсь, что Борис Николаевич там хоть один раз ночевал. Я там живу сегодня. Это правда, так сложились обстоятельства», — сказал Путин. Он рассказал, что после ремонта при Ельцине в интерьере кремлевской квартиры, кроме стульев, ничего не изменилось.

Владимир Путин отметил, что его в президентской квартире все устраивает. Уют в апартаментах для него создают люди: «Когда у меня там появляются мои близкие, тогда и уютно».

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше