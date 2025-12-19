Путин с юмором отреагировал на новость о помолвке Баженова

Информация о том, что возлюбленная Бажанова согласилась принять его предложение руки и сердца, была озвучена в перерыве между вопросами. При этом отмечалось, что сам журналист ранее поднимал тему материальной ответственности мужчины и необходимости серьезно подходить к созданию семьи.