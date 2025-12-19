Ричмонд
На Дону прокуратура восстановила права матери на детские выплаты

Прокуратура Батайска восстановила права местной жительницы на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Установлено, что гражданка подала заявление о назначении выплат в клиентскую службу батайского отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области. Сотрудники учреждения отказали заявительнице, сославшись на отсутствие подтверждения места регистрации.

После обращения гражданки прокуратура провела проверку и установила нарушение социальных прав женщины. В защиту ее интересов ведомство направило представление начальнику фонда.

По результатам рассмотрения документа матери назначили положенную меру социальной поддержки и произвели перерасчет на сумму почти 50 тыс. руб.