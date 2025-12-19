Омичи отправили президенту вопросы о пенсиях и медицине

В пятницу, 19 декабря, в Москве проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Она снова совмещена и с пресс-конференцией для журналистов.
В эфире линии показали и вопросы, которые чаще всего поступали из Омска и Омской области. Среди наиболее актуальных, волнующих жителей региона, есть пенсионное обеспечение, поддержка семей и детей, доступность медицины, транспортная инфраструктура, занятость и уровень зарплат.
По данным пресс-службы Кремля, до дня прямой линии и по ее ходу пока поступило около двух миллионов вопросов граждан страны.
Известно также, что омские журналисты снова хотят спросить президента про метро, причем с посылом «хотим метро в Омске!» А один из омских телеканалов поднимал табличку не с вопросом, а с благодарностью: «Спасибо за аэропорт».
Ранее мы писали, что на коллегии минобороны с участием Путина министр Андрей Белоусов хорошо отозвался об омской военной разработке, роботизированном транспортном комплексе «Омич-Огонек».