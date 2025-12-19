Уралец сделал предложение девушке на прямой линии и позвал Путина на свадьбу

Когда Кириллу Бажанову дали слово для вопроса, он, глядя в камеру, заявил: «Олечка, выходи за меня замуж».
Вопрос президенту Кирилл Бажанов все-таки задал. Он рассказал Владимиру Путину, что ему 23 года, он сын священника и встречается со своей девушкой уже восемь лет. Оба они студенты, но хотят ребенка. «Чисто физически я понимаю, что позволить себе этого не могу. Если мне оформить ипотеку на однокомнатную квартиру в Екатеринбурге, то я буду 30 лет платить по 50 тыс. руб.», — заявил он.
Владимир Путин призвал уральского журналиста завести ребенка без ожидания льгот.
Позже на прямой линии озвучили, что возлюбленная ответила на предложение Кирилла Бажанова согласием.
Отметим, что ранее на пресс-конференции губернатора Свердловской области Дениса Паслера журналист также рассказывал главе региона, что встречается с девушкой, планирует жениться, но заводить детей боится из-за отсутствия жилья. Паслер тогда ему ответил: «Бог дал деточку, даст и денежку».