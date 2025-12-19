Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал о планах по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань

Во время прямой линии с населением и журналистами Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Татарстана Дины Газалиевой о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань.

Газалиева, заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве и директор филиала АО «Телерадиокомпания “Новый век” в столице, поблагодарила Президента за новую трассу М12 “Восток”, однако отметила, что хотелось бы видеть также и высокоскоростное железнодорожное сообщение.

«Проектная деятельность уже идет на линии Москва — Петербург, и [ВСМ] Москва — Казань тоже будет реализована», — ответил Путин.