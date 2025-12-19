Путин рассказал о планах по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань

Газалиева, заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве и директор филиала АО «Телерадиокомпания “Новый век” в столице, поблагодарила Президента за новую трассу М12 “Восток”, однако отметила, что хотелось бы видеть также и высокоскоростное железнодорожное сообщение.