Путин пообещал скоростную железную дорогу Москва — Нижний Новгород — Казань

Напомним, что строительство ВСМ планировалось на 2028−2031 годы. В планах на 2028 год — запустить скоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. В 2032—2036 намерены построить участок ВСМ от Нижнего Новгорода до Казани.