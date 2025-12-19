Путин пообещал скоростную железную дорогу Москва — Нижний Новгород — Казань

Президент России Владимир Путин в ходя прямой линии подтвердил планы по строительству высокоскоростной железной дороги Москва — Казань, которая пройдет через Нижний Новгород.
«Да-да, будем строить. Сейчас идут проектные работы на линии Москва — Петербург, и Москва — Казань тоже будет реализована», — ответил Владимир Путин на вопрос журналистки из Татарстана.
Ранее руководитель РЖД Олег Белозеров заявил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль между Нижним Новгородом и Москвой обязательно построят.
Напомним, что строительство ВСМ планировалось на 2028−2031 годы. В планах на 2028 год — запустить скоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. В 2032—2036 намерены построить участок ВСМ от Нижнего Новгорода до Казани.