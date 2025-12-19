Путин назвал вопрос создания семьи фундаментальным

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал фундаментальным вопрос создания семьи и рождения ребенка.
«Я согласен с вами в том, что когда человек молодой, думает, а вот нужно это, это, это купить, и жить где-то как-то — проблем много. Но лучше не откладывать решение таких фундаментальных вопросов, как создание семьи и заведение ребенка», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
