Вице-премьер Петкевич сказала, какой 25-й кадр нужен белорусам

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич сказала, какой 25-й кадр нужен белорусам, пишет БелТА.
В частности, сенатор сказала о необходимости сфокусировать внимание на решении демографического вопроса. И подчеркнула, что акцент на этот вопрос сделал и белорусский президент в Послании белорусскому народу и парламенту.
— При всей цифровизации и мировом развитии поддержание демографического баланса — крайне важная задача, — подчеркнула спикер.
Петкевич напомнила, что в Беларуси этому уделяют пристальное внимание. в том числе посредствам госпрограмм, стимулирующих рождаемость, модернизирующих поддержку женщин и семей с детьми.
Но еще вице-премьер подчеркнула, что кроме материальных мер важна атмосфера. Пояснив, что в детстве модель поведения формируется игрой: одна кукла — один ребенок, две — двое.
— Рожденный в многодетной семье видит веселую, дружную картину. Это 25-й кадр, которому не уделяют внимания, но он важен, — уверена она.
Здесь Петкевич заметила, что в рекламе все чаще семья с одним-двумя детьми или больше. И призвала формировать культуру многодетной семьи, где двое-трое и более детей.
— Это хорошо, правильно, поощряется. Это дает будущее семье и стране. Это морально-этический аспект, — констатировала вице-премьер.
