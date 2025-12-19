19-летний тюменец серьезно поломал себе жизнь: он связался не с теми людьми и теперь сидит в уфимском СИЗО

В Уфе избрали меру пресечения подозреваемому в мошенничестве, в результате которого 90-летняя женщина лишилась крупной суммы денег. Как сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии, Ленинский районный суд с учетом позиции надзорного ведомства постановил заключить под стражу до 15 февраля 19-летнего жителя Тюмени.
Согласно версии следствия, в прошлом месяце, 5 ноября, молодой человек, действуя в составе преступной группы, прибыл в качестве курьера к дому пожилой женщины на улице Ленина. Мошенники, представившись по телефону, убедили пенсионерку, что ее деньги находятся под угрозой из-за ее якобы незаконной деятельности, и для их сохранения необходимо передать наличные курьеру.
Введенная в заблуждение женщина отдала злоумышленнику почти 620 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
