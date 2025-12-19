Джозеф Чеккони: «В “Авангарде” общаюсь с игроками просто, но в остальном в Омске полезно знать русский»

".. но иногда я спрашиваю у некоторых ребят, как сказать определенные вещи и записываю себе в заметки на телефоне. Стараюсь что-то запоминать на слух, какие-нибудь фразы из повседневной жизни, которые потом смогу использовать. Язык сложный. Порой, когда я даже пытаюсь что-то сказать, меня не всегда понимают. Люди могут просто не распознать, что я попытался что-то по-русски сказать. Марсель Ибрагимов помогает мне учить язык, мы рядом в раздевалке сидим.