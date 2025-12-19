Джозеф Чеккони: «В “Авангарде” общаюсь с игроками просто, но в остальном в Омске полезно знать русский»

Защитник ХК «Авангард» Джозеф Чеккони дал интервью порталу «Спорт24», где ответил на множество вопросов. В том числе он рассказал об адаптации в КХЛ и бытовых деталях своей жизни в Омске.
Игрока спросили, как он в целом освоился в КХЛ.
"Некоторые команды играют в стиле, который более близок к североамериканскому. Есть команды, которые играют совершенно по-другому. У некоторых более быстрый хоккей, шайбу они двигают быстрее. Я пока не успел сыграть против каждой команды КХЛ, поэтому можно сказать, что я где-то еще привыкаю к хоккею в лиге.
Усложняет ли задачу разный стиль у команд? Многое еще зависит от того, что ты за игрок и какова твоя роль — иногда тебе тяжелее, иногда проще. Но да, многие команды отличаются, у всех есть свои особенности, но движение быстрее, скажем, чем во многих матчах, которые я проводил раньше", — ответил он.
По словам Джо, после НХЛ в ситуации, когда он пришел в КХЛ к тренеру из Северной Америки, то есть Ги Буше, такой переход получился не кардинально резким, но речь все же идет о хоккее.
«Не существует системы или тренера, который берет и заново изобретает что-то, многие вещи общеизвестные. Понятно, что есть разные подходы, схемы и так далее, некоторые были для меня привычны, потому что Ги из Северной Америки. Так что да, с Ги и Дейвом Барром было, наверное, немного попроще войти в игру здесь», — уточнил легионер.
Также был вопрос от издания и о том, как он учит (или не учит) русский язык. По словам Джо, он старается что-то учить, хотя не сказал бы, что уж тщательно занимается изучением и сидит с учебниками.
".. но иногда я спрашиваю у некоторых ребят, как сказать определенные вещи и записываю себе в заметки на телефоне. Стараюсь что-то запоминать на слух, какие-нибудь фразы из повседневной жизни, которые потом смогу использовать. Язык сложный. Порой, когда я даже пытаюсь что-то сказать, меня не всегда понимают. Люди могут просто не распознать, что я попытался что-то по-русски сказать. Марсель Ибрагимов помогает мне учить язык, мы рядом в раздевалке сидим.
… Хочется заходить в раздевалку и понимать, о чем говорят ребята. Понятно, что изучение языка займет достаточно много времени, надеюсь, что смогу задержаться здесь на продолжительное время и когда-нибудь буду вести полноценный разговор на русском", —сообщил хоккеист.
С игроками в клубе ему общаться довольно просто, объяснил Чеккони. Но в остальном в Омске, в жизни вне арены, не все люди могут свободно общаться с ним по-английски, это нормально. В итоге же язык полезнее знать, чем в каком-то ресторане, например, пользоваться только гугл-переводчиком или тыкать в меню на картинки пальцем, отметил игрок.
