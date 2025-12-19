Электробус «Генерал» будет работать на омском маршруте № 4

Сегодня, 19 декабря, электробус перевез первых пассажиров. К работе на маршрутной линии электробус был допущен после окончания пуско-наладочных процедур и стажировки водителей, а сейчас электробусу предстоит пройти испытание в режиме реальной работы в условиях холодной сибирской зимы. В тестовом режиме он будет работать месяц.