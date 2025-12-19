Ричмонд
Электробус «Генерал» будет работать на омском маршруте № 4

Новый транспорт пройдет испытание сибирскими морозами.

Источник: Комсомольская правда

На городские улицы вышел новый электробус «Генерал». Как сообщили в городской администрации, в тестовом режиме он приступил к работе на маршруте № 4 Э.

Сегодня, 19 декабря, электробус перевез первых пассажиров. К работе на маршрутной линии электробус был допущен после окончания пуско-наладочных процедур и стажировки водителей, а сейчас электробусу предстоит пройти испытание в режиме реальной работы в условиях холодной сибирской зимы. В тестовом режиме он будет работать месяц.

Производителем электробуса является завод «ПК Транспортные системы». «Генерал» имеет низкий пол и оснащён системой комбинированной зарядки от трех разных источников питания: контактной сети, зарядной станции и от розетки 380 В. На автономном ходу он может пройти от 70 до 110 км.