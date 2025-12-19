30 декабря 2025 года: сокращенный рабочий день или нет

Расстраиваться особо не стоит, так как последняя рабочая неделя 2025 года будет всего двухдневной. Уже в среду россияне с утра пойдут не на работу, а на прогулки, к друзьям и близким, или по магазинам — за недостающими ингредиентами для салата «Оливье». Подробнее о праздновании Нового года в столице рассказываем в нашем спецпроекте.