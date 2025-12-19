30 декабря 2025 года: сокращенный рабочий день или нет

В материале разбираемся, каким будет 30 декабря — сокращенным днем или нет, а также отвечаем на популярные вопросы по теме.
Будет ли 30 декабря 2025 года сокращенным рабочим днем
30 декабря 2025 года не будет сокращенным днем. В предпраздничный вторник работающие по пятидневному графику россияне выйдут на полную трудовую смену — последнюю как в месяце, так и в уходящем году в целом.
Напомним, что 31 декабря при этом будет днем отдыха. Это не праздничная дата на государственном официальном уровне, и выходной она становится за счет переносов — который год подряд. Не стал исключением и 2025-й: в этот раз нерабочий день на среду, 31 декабря, перенесли с воскресенья, 5 января.
Почему 30 декабря — не сокращенный рабочий день
Так как 31 декабря — не праздничная дата, и выходной на нее перенесли с январского воскресенья, урезание трудовой смены не предусматривается. А согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, рабочий день сокращается на один час для всех сотрудников только перед официальным праздником.
Расстраиваться особо не стоит, так как последняя рабочая неделя 2025 года будет всего двухдневной. Уже в среду россияне с утра пойдут не на работу, а на прогулки, к друзьям и близким, или по магазинам — за недостающими ингредиентами для салата «Оливье». Подробнее о праздновании Нового года в столице рассказываем в нашем спецпроекте.