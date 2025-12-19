Премьер Турчин сказал, как вырастет продолжительность жизни белорусов уже к 2030

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сказал, какой будет продолжительность жизни белорусов через пять лет, пишет БелТА.
Глава правительства назвал национальную демографическую безопасность одним из приоритетов на следующую пятилетку.
Турчин подчеркнул, что за период, затрагивающий 2026 — 2030 годы, в Беларуси планируют увеличить число родившихся на 1 тысячу человек с 6,5 до 7, снизить смертность до 11,5 промилле, а также заняться долголетием белорусов.
— Продлить ожидаемую продолжительность жизни до 76,5 года, — сообщил премьер.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о лишнем весе у белорусов и рецепте долголетия: «Лишний вес — это катастрофа. Знаю, что говорю».
А еще премьер Турчин оценил среднюю зарплату белорусов.
Еще вице-премьер Петкевич сказала, какой 25-й кадр нужен белорусам.
Также на ВНС президент Беларуси сказал о ситуации с распределением студентов в Беларуси: «Если несправедливо — вы тиктокниктесь». Кроме того, белорусский лидер сказал, что произошло с частными вузами в Беларуси.