Премьер Турчин: больше детсадов для детей до двух лет появится в Беларуси

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сказал, что в Беларуси изменится для семей с детьми, пишет БелТА.
Глава правительства рассказал, что в ближайшую пятилетку в республике намерены модернизировать подходы по выплате госпособий семьям, которые воспитывают детей.
Кроме того, государство обеспечит возможность для молодых матерей раньше выходить из декретного отпуска на работу. Для этого будет расширена доступность групп в детсадах для детей в возрасте до двух лет.
Турчин подчеркнул, что эти меры позволят Беларуси сохранить лидирующие позиции среди самых комфортных стран для материнства и для рождения малышей.
