Путин обсудил с чиновниками проблему лекарств для льготников

Путин перед Прямой линией обсудил с чиновниками проблему лекарств для льготников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что перед прямой линией обсудил с чиновниками проблему обеспечения льготников лекарствами, таких обращений было много.

«Не скрою, таких обращений действительно много, я их читал, и вчера, и позавчера. И перед тем, как прийти сюда, поговорил с соответствующими сотрудниками, ответственными сотрудниками правительства», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

