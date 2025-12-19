Путин: в 2026 году заработают новые меры поддержки семей с детьми

Отметил Путин и существующую проблему потери многодетными семьями льгот при росте доходов родителей. По его словам, из-за этого люди не стремятся увеличить свои зарплаты, ведь получается, что им «бессмысленно работать». Он потребовал от правительства поработать над механизмами, которые позволят не снижать льготы в таких ситуациях. Президент заявил, что подобное лишение государственной помощи не приводит к экономии средств, а ~ «попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально»~.