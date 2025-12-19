Журналист «СССР» подарил Путину «Сердце Азии»

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналист газеты «СССР» Шамсудин Бобоев в ходе прямой линии с Владимиром Путиным подарил президенту России «Сердце Азии», в которой собраны стихи русских поэтов о Персии и Таджикистане.
«Эта книга называется “Сердце Азии”, в которой 126 русских поэтов восхваляли Персию и Таджикистан… Здесь (есть произведения — ред.) начиная от самого Жуковского… и до нашего времени. Мы собрали антологию лучших русских поэтов, которые восхваляли Персию, Таджикистан, здесь в основном Таджикистан. Это я вам дарю. Вы очень любите это», — сказал Бобоев.
