Рассказываем о популярных вопросах от жителей Иркутской области Владимиру Путину

19 декабря 2025 года состоялась прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным». Она длилась около четырех с половиной часов. На протяжении эфира глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей регионов.
Стало известно, что жителей Иркутской области интересовались такие темы, как: пенсионное обеспечение, семья и дети, доступность медицины, зарплаты и занятость, а также вопросы связанные со специальной военной операцией. В ходе прямого эфира вопросы от представителей региона не прозвучали.
Однако Владимир Путин упомянул о развитии отечественного авиастроения. Он подчеркнул, что самолет МС-21, который собирали на иркутском авиазаводе — очень хорошая машина, совершенно конкурентноспособная на мировых рынках.