Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем о популярных вопросах от жителей Иркутской области Владимиру Путину

Жителей региона интересовали такие темы, как: пенсионное обеспечение, семья и дети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

19 декабря 2025 года состоялась прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным». Она длилась около четырех с половиной часов. На протяжении эфира глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей регионов.

Стало известно, что жителей Иркутской области интересовались такие темы, как: пенсионное обеспечение, семья и дети, доступность медицины, зарплаты и занятость, а также вопросы связанные со специальной военной операцией. В ходе прямого эфира вопросы от представителей региона не прозвучали.

Однако Владимир Путин упомянул о развитии отечественного авиастроения. Он подчеркнул, что самолет МС-21, который собирали на иркутском авиазаводе — очень хорошая машина, совершенно конкурентноспособная на мировых рынках.