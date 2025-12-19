Рассказываем о популярных вопросах от жителей Иркутской области Владимиру Путину

Стало известно, что жителей Иркутской области интересовались такие темы, как: пенсионное обеспечение, семья и дети, доступность медицины, зарплаты и занятость, а также вопросы связанные со специальной военной операцией. В ходе прямого эфира вопросы от представителей региона не прозвучали.