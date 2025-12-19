Ричмонд
Путин признался во взаимной любви к ветеранам СВО

Путин признался во взаимной любви к ветеранам спецоперации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался во взаимной любви к ветеранам спецоперации.

В пятницу в ходе встречи с волонтерами и сотрудниками колл-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ветераны специальной военной операции поздравили главу государства с наступающим Новым годом, пожелали ему здоровья, выразили восхищение его стойкостью и эрудированностью, а также добавили, что очень любят лидера страны.

«Это взаимно», — ответил ветеранам СВО Путин.

Российский лидер в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.

