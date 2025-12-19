Путин признался во взаимной любви к ветеранам СВО

В пятницу в ходе встречи с волонтерами и сотрудниками колл-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ветераны специальной военной операции поздравили главу государства с наступающим Новым годом, пожелали ему здоровья, выразили восхищение его стойкостью и эрудированностью, а также добавили, что очень любят лидера страны.