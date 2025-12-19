Цены на булочки в школах Ростовской области объяснили после прямой линии президента

В департаменте потребрынка Ростовской области в свою очередь добавили, что средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в середине декабря на Дону составляла 105,5 рублей за кг, что было на 9,76% ниже чем в среднем по России (116,97 рублей).