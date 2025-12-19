Ричмонд
Цены на булочки в школах Ростовской области объяснили после прямой линии президента

Минобр Дона отчитался о стоимости булочек в школах после прямой линии президента.

Источник: Комсомольская правда

Средняя стоимость хлебобулочных изделий в школьных столовых Ростовской области составляет 30 рублей. В ряде муниципалитетов в 2025 году цены не менялись, но были изменения в тех буфетах, где получают готовую продукцию. Такой комментарий поступил от донского минобра после вопроса школьника в ходе прямой линии президента России Владимира Путина.

— В текущем году наблюдалось повышение стоимости на 10−25% в буфетах некоторых школ, куда доставляется готовая хлебобулочная продукция. В этих случаях изменение цены связано с ростом стоимости продукции у хлебокомбинатов, — пояснили в министерстве образования Ростовской области.

До 15 февраля 2026 года в школах региона дополнительно проверят цены на хлебобулочные изделия.

В департаменте потребрынка Ростовской области в свою очередь добавили, что средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в середине декабря на Дону составляла 105,5 рублей за кг, что было на 9,76% ниже чем в среднем по России (116,97 рублей).

