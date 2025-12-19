Ричмонд
Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО

Путин обратил внимание на то, что поступают вопросы о справках об участии в СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопросы о получении справок об участии в СВО поступали на прямую линию.

Волонтеры рассказали, что в прошлом году было тяжело получить справку о том, что сын, супруг или муж участвовали в СВО, однако в 2025 году таких обращений практически нет, так как заработали «Госуслуги» — процесс стал проще и быстрее.

«Действительно, иногда поступают такие вопросы», — сказал Путин в ходе встречи с волонтерами и сотрудниками колл-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным».