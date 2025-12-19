«Эспаньола» сообщила о смерти командира Станислава Орлова

«Родные и близкие Станислава Орлова приглашают проститься с лидером, создателем и вдохновителем “Эспаньолы”, отдать дань уважения его памяти», — сообщил Telegram-канал подразделения.
Станиславу Орлову было 44 года. В футбольных кругах он был известен как Испанец. Член фанатской группировки ЦСКА — Red-Blue Warriors. В боевых действиях на Донбассе начал участвовать в 2014 году.
«Эспаньола» была создана весной 2022 года. В нее входили футбольные фанаты из разных регионов страны. Бригада участвовала в боях за Мариуполь, Клещеевку, Угледар, Авдеевку, Часов Яр. В октябре подразделение объявило о расформировании.