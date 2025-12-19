Путин рассказал, что живет в условиях спрессованного времени

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что живет в условиях спрессованного времени и прошлый Новый год был будто совсем недавно.
«Вы знаете, у меня такое чувство, что Новый год, который мы отмечали в прошлый раз, состоялся две-три недели назад. Я говорю без всякого преувеличения. Вот просто настолько всё спрессовано. У нас многое за это время произошло», — сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
