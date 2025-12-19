Ричмонд
Путин находится в прекрасной физической форме, заявил Зюганов

Зюганов: Путин находится в прекрасной физической и интеллектуальной форме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической и интеллектуальной форме.

«Он производит хорошее впечатление, с точки зрения физической и интеллектуальной — в прекрасной форме. Отвечает уверенно, спокойно на вопрос… Сейчас полностью владеет обстановкой на фронте и уверенно отстаивает ту позицию, которая сформулирована Советом безопасности», — сказал Зюганов журналистам по итогам прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным».

Депутат также отметил тему демографии. По его словам, Путин в ходе прямой линии «включался во все детали» тех вопросов, которые ему задавали. Зюганов пригласил «Единую Россию» и весь Совет безопасности приехать в Совхоз имени Ленина, чтобы посмотреть, как демографический вопрос решен там за последние 20 лет: «Каждая вторая семья — многодетная».

Зюганов добавил, что также президент РФ великолепно чувствует проблемы БРИКС и ШОС.

«Он понимает, что без БРИКС и ШОС очень трудно противостоять тому олигархату, который собственно есть в Америке», — добавил депутат.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

