Путин находится в прекрасной физической форме, заявил Зюганов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической и интеллектуальной форме.
«Он производит хорошее впечатление, с точки зрения физической и интеллектуальной — в прекрасной форме. Отвечает уверенно, спокойно на вопрос… Сейчас полностью владеет обстановкой на фронте и уверенно отстаивает ту позицию, которая сформулирована Советом безопасности», — сказал Зюганов журналистам по итогам прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным».
Депутат также отметил тему демографии. По его словам, Путин в ходе прямой линии «включался во все детали» тех вопросов, которые ему задавали. Зюганов пригласил «Единую Россию» и весь Совет безопасности приехать в Совхоз имени Ленина, чтобы посмотреть, как демографический вопрос решен там за последние 20 лет: «Каждая вторая семья — многодетная».
