Путин пообещал разобраться с покрытием на футбольном поле для ветеранов СВО

Путин пообещал разобраться с футбольным полем для ветеранов СВО в Волгограде.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным» пообещал разобраться с созданием хорошего покрытия на футбольном поле для ветеранов специальной военной операции в Волгограде.

«Мне нужны точные данные… ребята сделают», — сказал он, комментируя историю о ветеранах боевых действий из Волгограда, являющихся призерами чемпионата России по футболу с ампутацией конечностей, которые играют на плохом поле.

