Путин пообещал разобраться с покрытием на футбольном поле для ветеранов СВО

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным» пообещал разобраться с созданием хорошего покрытия на футбольном поле для ветеранов специальной военной операции в Волгограде.