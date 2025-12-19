Путин пообещал разобраться с покрытием на футбольном поле для ветеранов СВО

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным» пообещал разобраться с созданием хорошего покрытия на футбольном поле для ветеранов специальной военной операции в Волгограде.
«Мне нужны точные данные… ребята сделают», — сказал он, комментируя историю о ветеранах боевых действий из Волгограда, являющихся призерами чемпионата России по футболу с ампутацией конечностей, которые играют на плохом поле.
