Люберецкая пекарня отправит Путину пирожки

Люберецкая пекарня отправит Путину пирожки с капустой и картошкой.

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Люберецкая пекарня «Машенька» отправит президенту РФ Владимиру Путину пирожки с капустой, картошкой, каравай и «что-нибудь сладкое», сообщил РИА Новости владелец пекарни Денис Максимов, задававший вопрос главе государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Предприниматель обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его «чем-нибудь».

«Президента мы обязательно угостим нашими пирожками, которые изготовлены по традиционным рецептам русским. Пирожки с капустой, пирожки с картошкой, пирожки с луком и яйцом, и к сладенькому предложим что-нибудь со свежей ягодой, например, с клубникой или с вишней… Также есть замечательный у нас каравай», — сказал Максимов.

Он рассказал, что в Люберцах у их семьи две пекарни, которые являются единственным источником дохода. Он также поделился, что в семье четыре ребенка: два сына и две дочери, а пекарня названа в честь старшей дочери.