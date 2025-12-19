Ричмонд
Путин поблагодарил «Ростелеком» за работу по приему обращений от россиян

Путин поблагодарил «Ростелеком» за работу по приему обращений на прямой линии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ПАО «Ростелеком» за работу по приему обращений от россиян на прямой линии.

Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. После этого глава государства встретился с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы, где представитель «Ростелекома» доложил ему о выполненных компанией задачах в рамках проведения программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«И хочу вас поблагодарить», — сказал Путин, выслушав доклад.

Президент также выразил надежду, что вся информация о вопросах, поступивших на программу от граждан, будет получена, а коллеги из «Народного фронта» продолжат работу, как и в 2024 году.