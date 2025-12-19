Путин поблагодарил «Ростелеком» за работу по приему обращений от россиян

Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. После этого глава государства встретился с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы, где представитель «Ростелекома» доложил ему о выполненных компанией задачах в рамках проведения программы «Итоги года с Владимиром Путиным».