Путин поблагодарил «Ростелеком» за работу по приему обращений от россиян

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ПАО «Ростелеком» за работу по приему обращений от россиян на прямой линии.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. После этого глава государства встретился с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы, где представитель «Ростелекома» доложил ему о выполненных компанией задачах в рамках проведения программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«И хочу вас поблагодарить», — сказал Путин, выслушав доклад.
Президент также выразил надежду, что вся информация о вопросах, поступивших на программу от граждан, будет получена, а коллеги из «Народного фронта» продолжат работу, как и в 2024 году.