Минсвязи назвало точный срок, когда скорость мобильного интернета в Беларуси вырастет в четыре раза

Министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский сказал, что скорость мобильного интернета в ближайшую пятилетку вырастет в среднем в четыре раза, пишет БелТА.
Во время заседания VII Всебелорусского народного собрания министр сообщил:
— Скорость мобильного интернета в ближайшую пятилетку вырастет в среднем в четыре раза.
Еще Залесский отметил, что к открытию заседания в центре Минска была запущена первая зона мобильной связи по технологии 5G.
Ранее мы писали, что премьер Турчин сказал, как вырастет продолжительность жизни белорусов уже к 2030.
А еще премьер Турчин оценил среднюю зарплату белорусов.
Также на ВНС президент Беларуси сказал о ситуации с распределением студентов в Беларуси: «Если несправедливо — вы тиктокниктесь». Кроме того, белорусский лидер сказал, что произошло с частными вузами в Беларуси.