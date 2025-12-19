Ричмонд
Минсвязи назвало точный срок, когда скорость мобильного интернета в Беларуси вырастет в четыре раза

В Беларуси скорость мобильного интернета вырастет в четыре раза за пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский сказал, что скорость мобильного интернета в ближайшую пятилетку вырастет в среднем в четыре раза, пишет БелТА.

Во время заседания VII Всебелорусского народного собрания министр сообщил:

— Скорость мобильного интернета в ближайшую пятилетку вырастет в среднем в четыре раза.

Еще Залесский отметил, что к открытию заседания в центре Минска была запущена первая зона мобильной связи по технологии 5G.

Ранее мы писали, что премьер Турчин сказал, как вырастет продолжительность жизни белорусов уже к 2030.

А еще премьер Турчин оценил среднюю зарплату белорусов.

Также на ВНС президент Беларуси сказал о ситуации с распределением студентов в Беларуси: «Если несправедливо — вы тиктокниктесь». Кроме того, белорусский лидер сказал, что произошло с частными вузами в Беларуси.