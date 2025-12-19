Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 20 декабря 2025

Свет отключат в двух округах Иркутска 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 20 декабря 2025 года коснется Правобережного и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», временные неудобства связаны с неотложными работами на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 20 декабря 2025.

На улице 4-й Железнодорожной света не будет ночью в течение двух часов, поэтому жители даже не заметят временных неудобств. На улице Вампилова и в микрорайоне Первомайском ремонтные работы будут длиться с 13 до 16 часов.

А вот в Правобережном районе электричество будут отключать в разные промежутки времени в течение всего дня. Например, с 9:00 до 18:00 электроэнергии не будет в домах на Братской, Напольной и Сарафановской. Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 20 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточках ниже.

Фото: телеграм-канал «Свет38» Фото: телеграм-канал «Свет38».