Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 20 декабря 2025

Отключение света в Иркутске 20 декабря 2025 года коснется Правобережного и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», временные неудобства связаны с неотложными работами на электрических сетях.
На улице 4-й Железнодорожной света не будет ночью в течение двух часов, поэтому жители даже не заметят временных неудобств. На улице Вампилова и в микрорайоне Первомайском ремонтные работы будут длиться с 13 до 16 часов.
А вот в Правобережном районе электричество будут отключать в разные промежутки времени в течение всего дня. Например, с 9:00 до 18:00 электроэнергии не будет в домах на Братской, Напольной и Сарафановской. Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 20 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточках ниже.
Фото: телеграм-канал «Свет38» Фото: телеграм-канал «Свет38».