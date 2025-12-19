Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 20 декабря 2025

А вот в Правобережном районе электричество будут отключать в разные промежутки времени в течение всего дня. Например, с 9:00 до 18:00 электроэнергии не будет в домах на Братской, Напольной и Сарафановской. Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 20 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточках ниже.