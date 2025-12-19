Главные новости за неделю 15−19 декабря 2025 года

Президент РФ Владимир Путин уже в четвертый раз провел прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в совмещенном формате. В этом году в адрес главы государства поступило свыше 3 млн вопросов и обращений. Общая продолжительность мероприятия составила 4 часа 27 минут. За это время глава государства ответил на более 80 вопросов, поступивших от россиян и представителей СМИ.