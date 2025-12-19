Ричмонд
Главные новости за неделю 15−19 декабря 2025 года

Итоги недели с 15 по 19 декабря 2025 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

В Москве прошла ежегодная прямая линия с Путиным

Источник: Reuters

Президент РФ Владимир Путин уже в четвертый раз провел прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в совмещенном формате. В этом году в адрес главы государства поступило свыше 3 млн вопросов и обращений. Общая продолжительность мероприятия составила 4 часа 27 минут. За это время глава государства ответил на более 80 вопросов, поступивших от россиян и представителей СМИ.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%

Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков: они ожидали, что регулятор сделает именно такой шаг в сторону снижения ключевой ставки. «Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении регулятора.

ЕС отказался от конфискации активов РФ, но выделит Киеву €90 млрд

Лидеры стран ЕС не смогли договориться о конфискации замороженных российских активов и вместо этого решили предоставить Украине кредит на сумму в 90 миллиардов евро за счет совместного займа. Об этом сообщает издание Euractiv. Согласно публикации, в обеспечении кредита отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия.

Дональд Трамп объявил блокаду Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады вокруг Венесуэлы, заявив, что американские силы не пропустят в страну «никого, кто не должен пройти». По его словам, военно-морское окружение призвано перекрыть движение подсанкционных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из нее.

Верховный суд отменил решение по «делу Долиной»

Верховный суд России отменил решение, принятое в нижестоящей инстанции по иску Ларисы Долиной о возврате ей квартиры, проданной под влиянием мошенников Полине Лурье. Если Долина в ближайшее время добровольное не покинет помещение, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении. Квартира принадлежит покупательнице, решил Верховный суд и отменил предыдущие решения.

