Москалькова будет вести мониторинг реализации поручений Путина

Москалькова будет следить за реализацией поручений Путина после прямой линии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат будет вести мониторинг реализации поручений президента России Владимира Путина по итогам прямой линии.

Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов.

«В конце года президент России провел большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В каждом ответе Владимира Владимировича ощущалась искренняя забота о человеке, его правах и свободах… Будем вести тщательный мониторинг реализации поручений президента, взаимодействуя с органами власти всех уровней», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам федерального омбудсмена, многочисленные обращения россиян о социальной поддержке, экономическом развитии, жилищных гарантиях, медицинском обеспечении стали не только поводом для прямых поручений, но и «сигналом к усилению правозащитной работы на всех уровнях».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что по итогам прямой линии главы государства будет сформирован перечень поручений.

