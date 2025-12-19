Путин удивился отсутствию поддержки для бойцов, заключивших контракт до СВО

Президент РФ провел встречу с волонтерами и сотрудниками колл-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Один из волонтеров обратился к лидеру России с вопросом насчет мер поддержки для участников СВО, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ до начала спецоперации, но участвовали в в ней. Сейчас на данную категорию военнослужащих не распространяются меры поддержки для участников СВО.