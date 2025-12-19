«Росэл» создал электронные «глаза» для глубинной геологоразведки

В «Росэле» рассказали, что принцип работы фотоэлектронного умножителя основан на методе нейтронного каротажа: в скважине размещается источник нейтронов, излучение которого проходит через горные породы. При взаимодействии с ядрами атомов в нефти, газе, уране или рудах нейтроны рассеиваются и возвращаются к детектору. Именно ФЭУ улавливает слабые световые вспышки, возникающие в результате этих взаимодействий, преобразуя их в электрический сигнал. На основе этих данных оператор на поверхности определяет состав и структуру подземных пластов в реальном времени, подчеркнули в холдинге.