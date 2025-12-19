«Росэл» создал электронные «глаза» для глубинной геологоразведки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Новое поколение высокотемпературных фотоэлектронных умножителей — сверхчувствительных приборов, способных определять состав и структуру подземных пластов в реальном времени, — разработал холдинг «Росэл» (входит в Ростех). Об этом ТАСС рассказали в холдинге.
«Мы изготовили первые опытные образцы нового поколения фотоэлектронных умножителей. По ключевым параметрам — чувствительности, уровню темновых токов и шумов — они показали результаты, сопоставимые с японскими аналогами», — сказал генеральный директор ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэл») Алексей Вязников.
Он отметил, что ранее такие приборы в России не производились из-за высоких требований организаций, которые проводят геологоразведку.
Он пояснил, что приборы глубинной геологоразведки должны быть не только чувствительными, но и крайне компактными. «В скважине царят экстремальные условия: давление достигает тысяч атмосфер, температура — 130−160 градусов Цельсия, а буровой стержень подвержен сильным механическим деформациям. Крупный детектор там просто не выживет — его раздавит», — отметил Вязников.
В «Росэле» рассказали, что принцип работы фотоэлектронного умножителя основан на методе нейтронного каротажа: в скважине размещается источник нейтронов, излучение которого проходит через горные породы. При взаимодействии с ядрами атомов в нефти, газе, уране или рудах нейтроны рассеиваются и возвращаются к детектору. Именно ФЭУ улавливает слабые световые вспышки, возникающие в результате этих взаимодействий, преобразуя их в электрический сигнал. На основе этих данных оператор на поверхности определяет состав и структуру подземных пластов в реальном времени, подчеркнули в холдинге.