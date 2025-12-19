Бронзовый призер КХЛ подписал пробный контракт с «Салаватом Юлаевым»

Владимир Бутузов является ветераном Континентальной хоккейной лиги. В его активе — 649 матчей в КХЛ, в которых он набрал 245 очков по системе «гол+пас» (113 шайб и 132 результативные передачи). Наивысшим достижением в карьере игрока стала бронзовая медаль КХЛ, которую он завоевал в сезоне 2014/15 в составе новосибирского клуба.