Бронзовый призер КХЛ подписал пробный контракт с «Салаватом Юлаевым»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил пробный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым. Ранее в текущем сезоне хоккеист выступал за новосибирскую «Сибирь».
Владимир Бутузов является ветераном Континентальной хоккейной лиги. В его активе — 649 матчей в КХЛ, в которых он набрал 245 очков по системе «гол+пас» (113 шайб и 132 результативные передачи). Наивысшим достижением в карьере игрока стала бронзовая медаль КХЛ, которую он завоевал в сезоне 2014/15 в составе новосибирского клуба.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.