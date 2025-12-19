Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бронзовый призер КХЛ подписал пробный контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» заключил пробный контракт с бронзовым призером КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил пробный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым. Ранее в текущем сезоне хоккеист выступал за новосибирскую «Сибирь».

Владимир Бутузов является ветераном Континентальной хоккейной лиги. В его активе — 649 матчей в КХЛ, в которых он набрал 245 очков по системе «гол+пас» (113 шайб и 132 результативные передачи). Наивысшим достижением в карьере игрока стала бронзовая медаль КХЛ, которую он завоевал в сезоне 2014/15 в составе новосибирского клуба.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.