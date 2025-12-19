В Ростовской области одобрили два агропроекта на 23 миллиарда рублей

Два аграрных проекта стоимостью около 23,4 миллиарда рублей включили в перечень ключевых инвестинициатив Ростовской области. Это даст предприятиям региональную поддержку и, по оценке властей, принесет Дону более 600 новых рабочих мест. Решение 19 декабря принял областной совет по инвестициям под председательством губернатора Юрия Слюсаря, сообщили в правительстве региона.