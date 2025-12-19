В Ростовской области одобрили два агропроекта на 23 миллиарда рублей

Два аграрных проекта стоимостью около 23,4 миллиарда рублей включили в перечень ключевых инвестинициатив Ростовской области. Это даст предприятиям региональную поддержку и, по оценке властей, принесет Дону более 600 новых рабочих мест. Решение 19 декабря принял областной совет по инвестициям под председательством губернатора Юрия Слюсаря, сообщили в правительстве региона.
В Аксайском районе строят тепличный комплекс для выращивания овощей. В Азовском — цех по выпуску комбикормов для свиноводческих предприятий.
— Хотелось бы поддержать эти два начинания, — сказал Юрий Слюсарь.
Завершить оба объекта планируют в 2026 году. В правительстве напомнили, что перечень ключевых проектов региона формируют для ускоренного сопровождения и поддержки бизнеса.
