Вечерняя электричка Ростов — Таганрог изменит график из-за новой остановки

С 26 декабря электропоезд Ростов — Таганрог будет останавливаться на станции Морская.

Источник: Комсомольская правда

С 26 декабря 2025 года вечерняя электричка, следующая из Ростова-на-Дону в Таганрог, изменит расписание из-за новой остановки. Об этом предупреждает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Речь идет о поезде № 6526, который отправляется из донской столицы в 21:14 и прибывает в приморский город в 22:50.

Обычные остановки на этом маршруте: Темерник, остановочный пункт 1337 км, Ростов-Западный, Хапры, Сафьяново, Недвиговка, Синявская, Морской Чулек, остановочный пункт 1300 км, Мержаново, Приморка, Вареновка, Михайловка, Таганрог-Пассажирский.

Теперь после Мержаново электричка также будет останавливаться на станции Морская. Время прибытия и отправления — 22:20 — 22:21. После ввода этой остановки изменится время стоянки в Приморке, Вареновке и Михайловке.

