Журналист, сделавший предложение на прямой линии, рассказал о планах

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости, что свадьба пройдет летом.
Бажанов сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиными и пригласил главу государства на свадьбу.
«Летом этого года… В Свердловской области, в Екатеринбурге, потому что у нас все родственники там», — сказал Бажанов.
Также он рассказал, что возлюбленная не знала о его планах сделать предложение на прямой линии.
«Она сама хотела посмотреть прямую линию. Я говорил: “Конечно, давай посмотри обязательно. Для меня это очень важно”. Она поддерживает все мои начинания», — сказал Бажанов.
Журналист отметил, что после того, как он в прямом эфире сделал предложение, ему начали писать его знакомые.
«На самом деле очень много молодежи смотрело прямую линию с президентом», — добавил собеседник агентства.