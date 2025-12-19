Минобороны помогло жительнице Башкирии получить медаль погибшего сына

Жительнице башкирского города Белорецка Людмиле Орловой помогли получить государственную награду, которой был посмертно удостоен ее сын Артем. Этот вопрос был поднят в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Матери рассказали, что ее сын погиб в 2024 году при выполнении боевой задачи во время освобождения Часова Яра. За проявленное мужество штурмовик был представлен к высокой государственной награде — медали «За отвагу». Однако женщина долгое время не могла получить награду сына.
Ситуация разрешилась после того, как Людмила Орлова обратилась на прямую линию с президентом. Министерство обороны России отреагировало на запрос и организовало передачу награды. Сейчас медаль находится у матери героя.
