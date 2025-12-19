Ричмонд
Минобороны помогло жительнице Башкирии получить медаль погибшего сына

Матери погибшего участника СВО из Башкирии помогли получить его награду.

Жительнице башкирского города Белорецка Людмиле Орловой помогли получить государственную награду, которой был посмертно удостоен ее сын Артем. Этот вопрос был поднят в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Матери рассказали, что ее сын погиб в 2024 году при выполнении боевой задачи во время освобождения Часова Яра. За проявленное мужество штурмовик был представлен к высокой государственной награде — медали «За отвагу». Однако женщина долгое время не могла получить награду сына.

Ситуация разрешилась после того, как Людмила Орлова обратилась на прямую линию с президентом. Министерство обороны России отреагировало на запрос и организовало передачу награды. Сейчас медаль находится у матери героя.

