В Батайске женщина добилась выплаты почти 50 тысяч после отказа в пособии

Жительнице Батайска вернули почти 50 тысяч рублей после того, как ей отказали в ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ростовской области.
— После вмешательства прокуратуры женщине назначена положенная мера соцподдержки, произведен перерасчет на сумму почти 50 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.
По данным прокуратуры Батайска, женщина обратилась в клиентскую службу Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области, но получила отказ из-за того, что сотрудники не увидели подтверждения ее регистрации.
Прокуратура внесла представление руководителю учреждения, после чего выплату назначили и пересчитали.
