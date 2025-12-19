Ричмонд
В Батайске женщина добилась выплаты почти 50 тысяч после отказа в пособии

Жительнице Батайска отказали в пособии, потому что не увидели прописку.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Батайска вернули почти 50 тысяч рублей после того, как ей отказали в ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ростовской области.

— После вмешательства прокуратуры женщине назначена положенная мера соцподдержки, произведен перерасчет на сумму почти 50 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры Батайска, женщина обратилась в клиентскую службу Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области, но получила отказ из-за того, что сотрудники не увидели подтверждения ее регистрации.

Прокуратура внесла представление руководителю учреждения, после чего выплату назначили и пересчитали.

В Батайске объявили траур.

19 декабря в Батайске объявили днем траура в связи с трагическими событиями после атаки БПЛА (подробности).

